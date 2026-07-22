Seconda città campana Giugliano tallona Salerno | il sorpasso è più vicino

Giugliano si avvicina a diventare la seconda città della Campania, superando Salerno. Da gennaio, ha guadagnato oltre 300 residenti, raggiungendo circa 125 mila abitanti. Il trend indica che il sorpasso potrebbe avvenire nelle prossime ore. Attualmente, Salerno mantiene la seconda posizione, ma la crescita di Giugliano rende probabile il cambio di classifica nel breve termine. La differenza tra le due città si sta riducendo rapidamente.

E adesso chi lo dice a Vincenzo De Luca? Sette persone e Giugliano diventa la seconda città della Campania, scalzando Salerno. Il sorpasso è questione di ore, visto il trend del 2026, con la città del Napoletano che ha guadagnato da gennaio oltre 300 residenti, arrivando alla quota di 125.097 abitanti, e Salerno che ne ha persi 219, fermandosi a 125.104. Sette residenze. Due famiglie, forse. Un soffio. Per conservare la posizione, l’ex governatore della Campania dovrebbe lanciarsi in una guerra di annessione (mai dare suggerimenti) verso Vietri o, per essere più sicuri, verso Eboli o Cava, che porterebbero un “bottino” di abitanti ben più consistente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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