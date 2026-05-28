Napoli sorpasso a Italiano | Allegri sempre più vicino alla panchina azzurra

Il presidente del Napoli sembra orientato a scegliere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le ultime notizie indicano che la decisione si sta avvicinando. La trattativa tra il club e l’allenatore livornese prosegue senza annunciare ancora un annuncio pubblico.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma gli ultimi sviluppi portano verso la scelta del tecnico livornese da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore era emersa anche la candidatura di Vincenzo Italiano, reduce dalla separazione consensuale con il Bologna, ma la pista che portava all’allenatore rossoblù sembra essersi progressivamente raffreddata. De Laurentiis avrebbe scelto Allegri Il presidente del Napoli avrebbe tenuto aperte entrambe le opzioni per valutare con attenzione il profilo migliore a cui affidare l’eredità di Antonio Conte. Alla fine avrebbe prevalso l’esperienza internazionale di Allegri, oltre al palmares che lo accomuna allo stesso Conte, con sei scudetti conquistati in Serie A. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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