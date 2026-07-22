Ogni estate si ripete una consuetudine che coinvolge la frisella, un pane secco che viene immerso nel mare e poi consumato con pomodorini, mozzarella e olio. Questa pratica viene spesso ripetuta tra bagnanti che immergono il pane direttamente nell’acqua salata. Un monito sulla pericolosità di questa abitudine è stato espresso da un esperto, che ha sottolineato come sia una moda discutibile e potenzialmente dannosa.

Ogni estate ha la sua moda discutibile. Quest’anno, o meglio anche quest’anno, torna la frisella “inzuppata” direttamente in mare: pane bagnato nell’acqua salata, poi pomodorini, mozzarella e olio, come se il Mediterraneo fosse una salamoia a chilometro zero. A stroncare la trovata è Matteo Bassetti, che in un video pubblicato sui social la definisce senza troppi giri di parole “una nuova moda molto pericolosa”. L’infettivologo mostra la scena e ricostruisce il gesto: “Prendiamo una frisella, ci mettiamo dentro un po’ di mozzarella, un po’ di pomodorini e poi la immergiamo nel mare salato”. Fin qui, appunto, la ricetta virale. Poi arriva il punto sanitario: “Perché si fa dei danni? Perché nell’acqua oggi ci possono essere batteri, virus, petrolio che viene dalle navi o altre cose ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se volete farvi del male, continuate pure. Ogni anno abbiamo il fenomeno dell’estate che immerge la frisella in mare e poi se la mangia”: il monito di Matteo Bassetti

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