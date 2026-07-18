Insuperabile Giuni Russo | la sua Un’estate al mare simbolo immortale dell’estate lei la regina dei tormentoni E se lo dice la Treccani…

Notizia in breve

Una cantante italiana è ricordata per il suo brano “Un’estate al mare”, considerato un simbolo dell’estate e uno dei tormentoni più iconici. La canzone, diventata un punto di riferimento per le vacanze, viene citata anche dalla Treccani come esempio di musica estiva. Negli ultimi anni, i tormentoni estivi hanno perso quella diffusione di un tempo, lasciando spazio a generi diversi e a una varietà di brani meno unificanti.