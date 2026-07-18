Insuperabile Giuni Russo | la sua Un’estate al mare simbolo immortale dell’estate lei la regina dei tormentoni E se lo dice la Treccani…
Una cantante italiana è ricordata per il suo brano “Un’estate al mare”, considerato un simbolo dell’estate e uno dei tormentoni più iconici. La canzone, diventata un punto di riferimento per le vacanze, viene citata anche dalla Treccani come esempio di musica estiva. Negli ultimi anni, i tormentoni estivi hanno perso quella diffusione di un tempo, lasciando spazio a generi diversi e a una varietà di brani meno unificanti.
I tormentoni estivi non sono più quelli di una volta. L’epoca delle canzoni capaci di diventare la colonna sonora condivisa delle vacanze sembra ormai appartenere al passato. Tra algoritmi di streaming e hit usa-e-getta, le hit dei successi estivi di oggi evaporano nello spazio di un clic. C’è stata un’epoca, invece, in cui la colonna sonora delle vacanze univa un Paese intero, resistendo all’usura delle stagioni. A certificare questo passaggio è l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani che, nel decretare la fine dei tormentoni “di una volta”, rende un solenne omaggio a un classico immortale della nostra musica: Un’estate al mare. Il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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