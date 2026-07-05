Matteo Berrettini è stato eliminato al terzo turno di Wimbledon dopo aver perso al quinto set contro un avversario bulgaro. Dopo aver recuperato da due set di svantaggio, il tennista romano ha concluso la partita in tre ore e trentacinque minuti. In un'intervista, ha commentato che la sconfitta fa male, ma cerca di trovare aspetti positivi nel suo gioco, sostenendo che mantenendo questa condizione potrà ottenere soddisfazioni in futuro.

Matteo Berrettini esce al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il tennista romano rimonta due set di svantaggio al bulgaro Grigor Dimitrov, ma si arrende al quinto dopo una battaglia di tre ore e trentacinque minuti. Al termine del match il tennista italiano ha analizzato la sua prova in conferenza stampa. La voglia di essere ottimisti e prendere il buono nonostante la sconfitta: “ Il livello è stato altissimo. Adesso c’è la delusione della sconfitta. Dell’essere riuscito a girarla, mi sentivo che era cambiata un po’ l’energia e gli ero salito un po’ sopra. Invece il tennis è così. Però bisogna prendere il buono, perché è stato un torneo buonissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Sconfitta che fa male, cerco di prendere il buono. Se sto così, posso togliermi soddisfazioni”

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Matteo Berrettini Double Bagels Medvedev

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