Se servono 20 anni per scoprire cosa fare dell’amore

Un uomo è stato arrestato dopo aver investito un pedone con l’auto. L’incidente è avvenuto in centro città, alle 14:30 di ieri. La vittima è stata portata in ospedale con ferite lievi. L’automobilista ha lasciato il luogo senza soccorrere la persona investita, ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia. L’indagato è stato sottoposto a fermo. Gli agenti stanno verificando eventuali precedenti di guida sotto l’effetto di alcol o droga.

Le situazioni non capitano e basta. Pensare che dietro ci sia qualcosa che allinei tempi e circostanze non sarebbe poi così sbagliato o scrauso. Ciò che si verifica, poi, ognuno può chiamarlo come vuole. Se succede è già un miscuglio di cose ne hanno determinato la nascita. La realtà è un dato certo, ma prima di arrivare al fatto compiuto si combinano e scombinano elementi diversi e convergenti tra loro. Detta così appare quasi una premeditata costellazione di idee dalla quale tutto passa e tutto avviene. Certo, la ragione non filtra quello che la magia riesce a sprigionare in quel sentire fluttuante che nulla a che vedere con la realtà nuda e cruda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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