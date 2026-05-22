Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in diverse città italiane. In questa occasione, gli aventi diritto sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale del loro comune di residenza. Per poter esercitare il diritto di voto, è necessario presentare un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Se la tessera è scaduta, bisogna richiederne una nuova presso gli uffici comunali prima della data delle votazioni.

Roma, 22 maggio 2026 – Domenica 24 e lunedì 25 maggio milioni di cittadini italiani saranno chiamati a votare per le elezioni amministrative 2026, così da rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale del proprio comune di residenza. I ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno nelle città con più di 15 mila residenti laddove nessuno dei candidati abbia raggiunto il 50% più uno dei voti al primo turno. https:www.quotidiano.netvideopoliticaelezioni-amministrative-2026-oltre-740-comuni-al-voto-nel-weekend-a1v7v42j Per evitare spiacevoli sorprese dell'ultimo minuto ed esercitare il proprio diritto di voto in modo rapido e sereno, è essenziale presentarsi al seggio elettorale con la documentazione corretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quali documenti servono per votare alle elezioni amministrative 2026 e cosa fare se sono scaduti

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