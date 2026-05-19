Elezioni comunali che documenti servono per votare e cosa fare se hai perso la tessera elettorale

Da open.online 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo anno, nelle date del 24 e 25 maggio e del 7 e 8 giugno, circa 900 comuni italiani ospiteranno le elezioni comunali. In questa occasione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare i Consigli comunali. Per poter votare, è necessario presentare alcuni documenti, come la tessera elettorale e un documento di identità valido. Chi dovesse perdere la tessera può richiederne una nuova presso gli uffici comunali.

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Il 24 e 25 maggio e il 7 e 8 giugno 2026 milioni di cittadini italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i Consigli comunali in circa 900 comuni italiani. Potranno votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Ma quali documenti servono per accedere al seggio? E cosa bisogna fare in caso di tessera elettorale smarrita o cambio di residenza? Quali documenti servono per votare. Per votare è necessario presentarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono considerati validi documenti come la carta d’identità, il passaporto e la patente di guida. 🔗 Leggi su Open.online

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