A via Monte Zebio, la frase iconica di Fantozzi “Scusi, chi ha fatto palo?” resta visibile sotto la finestra, anche se al suo posto potrebbe esserci una targa. Oggi il luogo non è più teatro di schienate dopo colpi di McKinley, ma attira visitatori che si mettono in fila per scattare foto alla finestra resa celebre da un film. In quella scena, il personaggio interpretato da Paolo Villaggio colpisce con un pugno per sapere il risultato di Inghilterra-Italia.

Oggi in via Monte Zebio non si danno più schienate paurose dopo essere stati colpiti da McKinley. Piuttosto si fa la fila per scattare foto alla celeberrima finestra che Paolo Villaggio sfonda con un pugno per conoscere il risultato di Inghilterra-Italia ne Il secondo tragico Fantozzi. L'altrettanto famosa scritta «Scusi, chi ha fatto palo?», da anni campeggiante sul muro di quella che oggi è un’abitazione, potrebbe essere sostituita da una targa celebrativa. Scritta che gli inquilini hanno scelto di non rimuovere. Anzi. La finestra più famosa della commedia italiana oggi è parte integrante di un negozio. E la titolare non ha alcuna intenzione di dare un colpo di spugna a un autentico monumento della storia del cinema. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Scusi, chi ha fatto palo?», sotto la finestra di via Monte Zebio resta la frase cult di Fantozzi. Al suo posto forse una targa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ridicularizado por comprar pedras de baixa qualidade, um menino sem um tostão revela jade imperial

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Ha fatto la donna di tutti, politicamente parlando", bufera al Comune per una frase di Chinnici ad Argiroffi

“Hai messo quel mascalzone al suo posto, sei stato superbo, assolutamente superbo”: Rod Steward si complimenta con Re Carlo. E poi a Camilla: “Suo marito ha fatto una meravigliosa performance”Durante una recente visita di Stato negli Stati Uniti, il cantante Rod Steward ha rivolto un commento a re Carlo III, complimentandosi con lui per la...