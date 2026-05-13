Hai messo quel mascalzone al suo posto sei stato superbo assolutamente superbo | Rod Steward si complimenta con Re Carlo E poi a Camilla | Suo marito ha fatto una meravigliosa performance
Durante una recente visita di Stato negli Stati Uniti, il cantante Rod Steward ha rivolto un commento a re Carlo III, complimentandosi con lui per la sua gestione di una situazione con un’altra persona. Dopo aver detto “Hai messo quel mascalzone al suo posto”, Steward ha aggiunto apprezzamenti per il modo in cui il re ha affrontato l’episodio, e ha rivolto parole di elogio anche a Camilla, definendo la performance del marito “meravigliosa”.
“Hai messo quel mascalzone al suo posto”. Rod Steward sorprende re Carlo III con queste parole, mentre il re cerca di non fare una piega, e si congratula per l’esito della sua recente visita di Stato negli Stati Uniti. Il riferimento è chiaro e diretto a Donald Trump e la situazione dal cantante per farlo non poteva essere più esposta. Lunedì sera, alla Royal Albert Hall di Londra, la King’s Trust ha celebrato una serata di gala dedicata al suo 50esimo anniversario invitando per un concerto, ospiti illustri e artisti, come Benedict Cumberbatch, Idris Elba, George Clooney, e Amal Clooney. Tra loro figurava anche il celebre cantante britannico...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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