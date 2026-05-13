Hai messo quel mascalzone al suo posto sei stato superbo assolutamente superbo | Rod Steward si complimenta con Re Carlo E poi a Camilla | Suo marito ha fatto una meravigliosa performance

Durante una recente visita di Stato negli Stati Uniti, il cantante Rod Steward ha rivolto un commento a re Carlo III, complimentandosi con lui per la sua gestione di una situazione con un’altra persona. Dopo aver detto “Hai messo quel mascalzone al suo posto”, Steward ha aggiunto apprezzamenti per il modo in cui il re ha affrontato l’episodio, e ha rivolto parole di elogio anche a Camilla, definendo la performance del marito “meravigliosa”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui