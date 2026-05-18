Ha fatto la donna di tutti politicamente parlando bufera al Comune per una frase di Chinnici ad Argiroffi

"Ha fatto la donna di tutti, politicamente parlando". Questa frase, pronunciata dal consigliere Dario Chinnici all'indirizzo della collega Giulia Argiroffi durante una conferenza dei capigruppo ha fatto scoppiare un vera e propria bufera in Comune. "Insulti sessisti", è l'accusa rivolta al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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