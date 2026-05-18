Ha fatto la donna di tutti politicamente parlando bufera al Comune per una frase di Chinnici ad Argiroffi

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Ha fatto la donna di tutti, politicamente parlando". Questa frase, pronunciata dal consigliere Dario Chinnici all'indirizzo della collega Giulia Argiroffi durante una conferenza dei capigruppo ha fatto scoppiare un vera e propria bufera in Comune. "Insulti sessisti", è l'accusa rivolta al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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