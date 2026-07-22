Scuola | Municipio Roma VI approvata delibera su dimensionamento scolastico segnale concreto

Il Municipio VI di Roma ha approvato una delibera sul dimensionamento scolastico per l’anno 2027-2028. La decisione mira a tutelare la rete scolastica del territorio e a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. La delibera è stata approvata dalla Giunta Municipale, rappresentando un intervento diretto per rafforzare l’offerta educativa locale. La misura è considerata un segnale concreto per il territorio.

Un segnale “fortissimo e concreto per il nostro territorio. Con l’approvazione in Giunta Municipale della delibera sul dimensionamento scolastico 20272028, tuteliamo la nostra rete scolastica e compiamo un passo decisivo nel contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica nel Municipio VI”. Lo dichiara in una nota l’assessora della Lega alle Politiche scolastiche del Municipio Roma VI delle Torri, Cecilia Di Fede. Garantire continuità didattica e nuova autonomia scolastica. “Con questo atto – prosegue Di Fede – garantiamo continuità didattica confermando l’assetto attuale delle nostre scuole. Ma soprattutto, dando seguito alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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