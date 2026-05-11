Dimensionamento scolastico Nobiletti vince su tutta la linea al Tar | stop agli accorpamenti contestati
Il Tar Puglia ha deciso di annullare le decisioni prese dalla Regione Puglia riguardo al dimensionamento scolastico, ritenendole in contrasto con il Piano provinciale di organizzazione delle scuole e dell’offerta formativa. La sentenza riguarda le scelte di accorpamento e ristrutturazione delle scuole che erano state contestate. La decisione del tribunale ha effetto immediato, cancellando le modifiche già adottate dalla Regione.
Il Tar Puglia ha cancellato con un colpo di spugna le scelte operate dalla Regione Puglia in contrasto con il Piano provinciale di dimensionamento scolastico e di programmazione dell’offerta formativa.Il Collegio ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Foggia, rappresentata e difesa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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