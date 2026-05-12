Scuola il Tar Puglia annulla la delibera regionale sul dimensionamento scolastico

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto un ricorso presentato dalla Provincia di Foggia e ha annullato la delibera di Giunta regionale relativa al dimensionamento scolastico. La decisione riguarda una delibera adottata dalla regione in materia di organizzazione delle scuole e coinvolge aspetti legati alla distribuzione delle istituzioni scolastiche sul territorio. La pronuncia del tribunale si basa su una valutazione della legittimità della delibera impugnata.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto il ricorso della Provincia di Foggia e annullato la delibera di Giunta regionale n. 1891 del 30 dicembre 2024, con cui erano state apportate modifiche unilaterali al nostro Piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 20252026. Prendiamo atto con soddisfazione di questa pronuncia, che riconosce le prerogative istituzionali della Provincia in materia di organizzazione della rete scolastica secondaria superiore. Il TAR ha confermato un principio che per noi era chiaro: la Regione coordina e programma, ma le scelte sui singoli istituti spettano anche alla Provincia e ogni modifica richiede motivazione e contraddittorio tra le istituzioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Scuola, il Tar Puglia annulla la delibera regionale sul dimensionamento scolastico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sostegno scolastico negato, il TAR annulla il PEI e obbliga la scuola a coprire intero orario per alunna con disabilità graveIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, con sentenza n. Dimensionamento scolastico, verso il ricorso al Tar. Parte la raccolta fondiL'iniziativa del comitato genitori a supporto del ricorso presentato dal Comune di Città di Castello contro il provvedimento Una raccolta fondi a... Argomenti più discussi: Dimensionamento scolastico, Nobiletti vince su tutta la linea al Tar: stop agli accorpamenti contestati; Dimensionamento scolastico, il Tar boccia la Regione Puglia: accolta la linea della Provincia di Foggia; Consiglio regionale, il Tar respinge i ricorsi degli esclusi in Puglia. Ma lo scontro non si placa; Il Tar respinge il ricorso della lista Conversano Che Vorrei. Le firme valide sono 174 anziché 175. Per il 59% degli americani #Trump non è lucido di mente. Sulla #primapagina dei nostri giornali di oggi, #5maggio2026 . Li trovate qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com FOGGIA NOBILETTI Dimensionamento scolastico, la Provincia di Foggia batte la Regione: il Tar dà ragione a NobilettiIl Tar Puglia ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Foggia contro le scelte della Regione sul dimensionamento scolastico ... statoquotidiano.it