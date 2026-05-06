Supplenze docenti 2026 27 | domanda dal 16 luglio Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze continuità sostegno prima fascia GPS sostegno e mini call veloce

A partire dal 16 luglio si potrà presentare la domanda per le supplenze dei docenti relative all'anno scolastico 202627. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che fornisce le istruzioni per la compilazione delle preferenze, tra cui le 150 opzioni, la continuità nel sostegno, la prima fascia GPS e le chiamate rapide. Le indicazioni riguardano le modalità di presentazione e le priorità di assegnazione.

Con circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del merito ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 20262027. La domanda potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00). Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 14.00) e il 18 agosto (ore 12.00). Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento che definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi...

Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le ultime novità sulle procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Supplenze docenti 2026/27, quali effetti produce il cosiddetto bollettino zero sulla continuità didattica e sugli incarichi di sostegno?; PROCEDURA CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2026/2027: IL MINISTERO FORNISCE UNA PRIMA INFORMAZIONE.

Supplenze, conferma su posto di sostegno 2026/27: quando la scelta del docente diventerà vincolante e cosa comportaIl docente di sostegno che ha i requisiti e che riceve richiesta di conferma sullo stesso posto per il prossimo anno scolastico 2026/27, dopo il regolare accertamento dell’intera istruttoria, dovrà es ... orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2026/27, quali effetti produce il cosiddetto bollettino zero sulla continuità didattica e sugli incarichi di sostegno?Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo ... orizzontescuola.it

Bollettino zero e supplenze docenti di sostegno per l'anno 2026/27: cosa cambia per le famiglie Leggi qui: https://www.scuolalink.it/bollettino-zero-e-supplenze-docenti-di-sostegno-per-lanno-202627-cosa-cambia-per-le-famiglie - facebook.com facebook

Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com