Scuola e pausa estiva Elly Schlein | Avere una pausa così lunga per molte famiglie è un problema Spese fino a 1.400 euro per un solo figlio

Elly Schlein ha commentato che una pausa estiva così lunga rappresenta un problema per molte famiglie, soprattutto considerando le spese che possono arrivare fino a 1.400 euro per un solo figlio. La chiusura delle scuole durante l’estate mette in crisi l’organizzazione quotidiana delle famiglie, già difficile durante i mesi più freddi. La questione riguarda sia l’aspetto logistico che quello economico, con le famiglie che devono trovare soluzioni alternative per l’assistenza dei figli.

Quando le scuole chiudono, l'equilibrio quotidiano delle famiglie (già delicato durante i mesi invernali) viene messo a dura prova. A denunciare questa fatica costante è Elly Schlein, intervenuta per chiudere i lavori del convegno 'Il tempo della scuola' organizzato dal Pd; la leader politica ha puntato il dito contro la grave carenza di opportunità educative accessibili alle tasche della maggior parte delle famiglie italiane: “Oggi il fatto di avere una pausa così lunga, per molte famiglie è un problema innegabile”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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