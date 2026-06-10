Ultimo giorno di scuola l’11 giugno in Liguria | docenti e alunni pronti per la pausa estiva

Il 11 giugno si è svolto l’ultimo giorno di scuola in Liguria, segnando la fine delle lezioni per studenti e insegnanti. Le aule sono state lasciate vuote e i corridoi svuotati, mentre si preparavano a iniziare la pausa estiva. La giornata ha visto la conclusione di un anno scolastico, con tutti pronti a salutare e a mettere da parte libri e quaderni.

Il traguardo di fine anno arriva anche per gli studenti e il personale scolastico della Liguria. Mentre la maggior parte delle scuole italiane ha già sentito il suono dell’ultima campanella prima della pausa estiva, qui la didattica si ferma domani. La delibera relativa al calendario scolastico regionale fissa infatti all’11 giugno lo stop definitivo per l’intera regione, per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie. Per le scuole dell’infanzia, invece, il giorno di chiusura dei cancelli è fissato per il 30 giugno. Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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