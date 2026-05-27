Vacanze estive a scuola | l’Italia ai vertici per pausa lunga fino a 13 settimane ma anche per giorni passati in classe circa 200 giorni I dati Eurydice

Mentre la colonnina di mercurio sale, dentro gli istituti scolastici si ripropone un copione ormai noto. La maggior parte degli edifici non ha l’aria condizionata. Molti neppure tende oscuranti. In alcune aule le finestre sono bloccate o non si aprono a sufficienza. L’effetto, scrivono su più fronti gli stessi operatori, è quello di trasformare le scuole in forni già dalla tarda primavera. Il problema non è nuovo, ma la frequenza con cui si ripresenta ha smesso di essere un’emergenza per diventare normalità. Ed è qui che il dibattito si incrocia con una domanda più generale: se le estati diventano sempre più lunghe e torride in quasi tutte... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scuola, addio a vacanze estive e di Natale Come potrebbe cambiare il calendario

Notizie e thread social correlati

Daniela Santanché si è dimessa da ministra del Turismo. Solo pochi giorni fa la proposta di ridurre le vacanze estive di dieci giorniDaniela Santanché si è dimessa da ministra del Turismo pochi giorni dopo che la presidente del Consiglio aveva espresso pubblicamente la speranza di...

"Ha violentato una bimba per circa 7 anni durante le vacanze estive": pensionato arrestatoUn uomo, pensionato, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina, sua parente.

Temi più discussi: Primo giorno scuola 2026, date e polemica: vacanze troppo lunghe?; Addio vacanze lunghe? Il nuovo Piano Estate divide famiglie e insegnanti; L'apertura anticipata della scuola in Emilia-Romagna è una svolta per la famiglia. E andrebbe seguita; Scuole aperte in estate, in Emilia Romagna primarie iniziano il 31 agosto: al via la sperimentazione.

Club del libro per me e mio figlio di 13 anni durante le vacanze estive! reddit

Non é sbagliato a patto di climatizzare le aule… E superiori generaliste di 4 anni seguite da 2 anni successivi, preparatori per l’università o il percorso tecnico professionale sarebbero saggi. #Scuola #MUR @G_Valditara x.com

Vacanze estive più brevi e scuola fino a 18 anni senza scelte precoci, le proposte del demografo Billari per non sprecare i pochi giovani italianiIl crollo delle nascite è un dato ormai assodato: 355 mila nati nel 2025, il numero più basso della storia italiana. Ma secondo Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi e demografo di riferi ... orizzontescuola.it

Vacanze più corte? In Brianza 100 studenti torneranno a scuola già a settembre, ecco perchèA Giussano torna il progetto Partiamo Insieme: scuola aperta dall’1 settembre con attività gratuite per 100 studenti del territo ... monza-news.it