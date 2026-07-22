Scuola bufera su burqa e propaganda | la Lega attacca | Basta indottrinamento aule neutrali
La Commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione a firma delle deputate della Lega, Giovanna Miele e Giorgia Latini, che impegna il governo a rafforzare le misure per garantire la neutralità delle istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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