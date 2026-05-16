Scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti bufera su una scuola del Vicentino | Insorgono Lega e FdI

Una scuola nel Vicentino ha organizzato un’attività in cui i bambini sono stati scalzi e bendati per simulare il percorso dei migranti lungo la rotta balcanica. L’iniziativa, volta a far comprendere le difficoltà affrontate dai migranti, ha suscitato reazioni da parte di Lega e Fratelli d’Italia, che hanno acceso un dibattito pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione nazionale, portando all’attenzione una discussione più ampia sul metodo didattico adottato e sui temi trattati.

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