Scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti bufera su una scuola del Vicentino | Insorgono Lega e FdI
Una scuola nel Vicentino ha organizzato un’attività in cui i bambini sono stati scalzi e bendati per simulare il percorso dei migranti lungo la rotta balcanica. L’iniziativa, volta a far comprendere le difficoltà affrontate dai migranti, ha suscitato reazioni da parte di Lega e Fratelli d’Italia, che hanno acceso un dibattito pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione nazionale, portando all’attenzione una discussione più ampia sul metodo didattico adottato e sui temi trattati.
Un’ esperienza educativa pensata per far riflettere i bambini sul tema delle migrazioni si è trasformata in un caso politico nazionale. Al centro delle polemiche c’è il progetto che nei giorni scorsi ha coinvolto due classi quinte della scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica, nel Vicentino, accompagnate a Trieste per conoscere da vicino la realtà dei migranti nella rotta balcanica. L’iniziativa, organizzata nell’ambito dell’educazione civica insieme ad alcune associazioni della zona, prevedeva anche un’attività svolta in classe: i bambini, bendati e a piedi scalzi, hanno affrontato piccoli ostacoli e camminato sui sassi per provare a comprendere le difficoltà affrontate dai migranti durante il viaggio lungo la Balkan Route. 🔗 Leggi su Open.online
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