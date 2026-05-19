Scoppia il caso Ancona | bambini delle elementari in moschea a lezione di Corano La Lega | basta indottrinamento a senso unico

In una scuola elementare di Ancona, alcuni bambini sono stati portati in una moschea per seguire una lezione di Corano. La notizia ha suscitato reazioni forti, con la Lega che denuncia un possibile indottrinamento. Intanto, a Trieste, le polemiche aumentano e si preparano controlli da parte degli ispettori scolastici. La questione riguarda il coinvolgimento religioso nelle attività scolastiche e il modo in cui vengono gestiti i rapporti tra scuola e religione.

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