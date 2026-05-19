Scoppia il caso Ancona | bambini delle elementari in moschea a lezione di Corano La Lega | basta indottrinamento a senso unico

Da secoloditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una scuola elementare di Ancona, alcuni bambini sono stati portati in una moschea per seguire una lezione di Corano. La notizia ha suscitato reazioni forti, con la Lega che denuncia un possibile indottrinamento. Intanto, a Trieste, le polemiche aumentano e si preparano controlli da parte degli ispettori scolastici. La questione riguarda il coinvolgimento religioso nelle attività scolastiche e il modo in cui vengono gestiti i rapporti tra scuola e religione.

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Mentre sul caso di Trieste montano le polemiche e si attendono gli ispettori chiamati a fare chiarezza proseguono anche in altre città del Bel Paese “le gite d’istruzione” (e l’indottrinamento votato alla causa dell’inclusione a senso unico?) prodromiche alla conoscenza e all’inchino ideologico spacciato per educazione al multiculturalismo. Insomma, la chiamano “integrazione”, ma in realtà è un viaggio intrapreso in nome di un percorso in itinere che vira, sterzando sempre più bruscamente, verso una strada unilaterale che sbuca su un vicolo senza uscita: varcarlo o tornare indietro, sembrano dire i cartelli che disseminano il cammino scolastico intrapreso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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