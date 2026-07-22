Scritte sui muri a Roma i dati 2026 | spesi oltre 40 mila euro arrivate 540 segnalazioni

Nel 2026, sono state registrate oltre 540 segnalazioni di scritte sui muri a Roma, con un investimento superiore a 40 mila euro per interventi di ripulitura e conservazione. La città conta diversi esempi storici di graffiti, come il primo “fumetto” affrescato nella Basilica di San Clemente alla fine dell’XI secolo. Le autorità hanno risposto alle segnalazioni con interventi di manutenzione e tutela, ma il fenomeno continua a suscitare attenzione tra cittadini e istituzioni.

A Roma, i muri parlano. Ne è testimone – uno fra tutti – il primo «fumetto» della storia, affrescato nella Basilica di San Clemente alla fine dell’XI secolo. Soprattutto di recente, però, i muri della Capitale sono stati usati come post-it da chi decide di lasciare un messaggio, una firma o un segno del suo passaggio, imbrattando le facciate di palazzi pubblici e privati in maniera del tutto illegale. L’ufficio qualità urbana del Campidoglio, a diretta dipendenza del Gabinetto del Sindaco, riceve di continuo centinaia di segnalazioni in proposito: da gennaio 2026 sono in tutto, per il decoro urbano, 540 (il numero è comprensivo di tutte le segnalazioni pervenute, anche ripetute per le stesse scritte). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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