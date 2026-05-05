Sede di FdI vandalizzata Sputi e scritte sui muri Individuata l’autrice

Nella notte, la sede di un partito politico è stata danneggiata con scritte sui muri e sputi. Le autorità hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza per identificare l’autrice dell’atto vandalico. Successivamente, sono stati raccolti ulteriori elementi tramite un intervento sul luogo. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i responsabili dell’episodio.

Cruciale è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, ma molto di più l’intervento immediato da parte degli agenti e le ricerche spinte dalla descrizione di quella ragazza (che inizialmente pare solo passeggiare davanti alla nuova sede di Fratelli d’Italia portando a mano una bicicletta) che in pieno giorno ha lasciato qualche ’dedica’ (e pure un bello sputo) sui muri di via Stalingrado. In questo modo è stata individuata e identificata la 25enne italiana protagonista di un episodio di imbrattamento esterno degli uffici dei meloniani, che risale al 2 aprile scorso: nel pieno pomeriggio di un mese fa, la ragazza, che frequenta la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sede di FdI vandalizzata. Sputi e scritte sui muri. Individuata l’autrice Notizie correlate Sputi e scritte “antifa” contro la sede FdI: ancora odio rosso a BolognaL’odio rosso si abbatte ancora sulla sede di nuova inaugurazione di Fratelli d’Italia a Bologna, in via Stalingrado. Insulti contro Urbano Cairo: le scritte sui sui muri a MasioSi è conclusa con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 72 anni l’indagine condotta dai Carabinieri sulle scritte contro Urbano Cairo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sede di Fratelli d'Italia vandalizzata: la solidarietà del Partito democratico; Sede di FdI vandalizzata. Sputi e scritte sui muri. Individuata l’autrice; SEDE FDI PESCARA VANDALIZZATA, VERRECCHIA RINGRAZIA D'AMICO PER LETTERA DI SOLIDARIETÀ; Vandalizzata la sede di Fdi a Pescara: Attacco alla convivenza democratica. Sede di FdI vandalizzata. Sputi e scritte sui muri. Individuata l’autriceIdentificata la giovane che ha imbrattato gli uffici con ’Meloni dimettiti’. È un volto noto della piazza. Sassone: Noi andiamo avanti senza paura. ilrestodelcarlino.it Vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia di Pescara, il partito: Atto ignobile, un'attacco alla democrazia [FOTO]Ferma condanna del deputato Testa, dei coordinatori Cocchini e Cardelli e del gruppo consiliare regionale: Atto riconducibile all’estrema sinistra, che predica democrazia, ma non la rispetta. Andremo ... ilpescara.it Biella, il corteo del 1 maggio passa sotto la sede di FDI - La Stampa - facebook.com facebook