A Roma, sono state denunciate oltre 50 persone da gennaio per scritte sui muri, rendendo la città una delle capitali più imbrattate d’Europa. Gli autori agiscono di notte, spesso in gruppi di tre o quattro, con vedette che segnalano l’arrivo delle pattuglie. Rilevare i responsabili in flagrante risulta difficile, data la loro strategia di movimento e il momento scelto per le azioni.

Scoprirli in flagrante non è facile. Anzi. Anche perché agiscono quasi sempre di notte, in gruppi di tre-quattro. Con vedette al seguito pronte ad avvisarli dell’arrivo delle pattuglie. E anche per questo gli imbrattatori di muri, edifici e anche monumenti sono tornati alla ribalta nei primi sei mesi di quest’anno dopo un periodo di relativa calma. Non tutti sono writers, assimilabili agli artisti di strada, perché per lo più deturpano palazzi, quando non le carrozze dei treni fermi nei depositi. Ma l’offensiva dei vigili urbani è scattata a gennaio: proprio incrociando il numero di controlli, segnalazioni di cittadini o comitati dei... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Graffiti em Roma de madrugada — a cidade que nunca para

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Scritte contro le forze dell’ordine. La firma è della rete anarchica. I nomi dei poliziotti sui muriSu diversi muri della zona universitaria sono apparse scritte contro le forze dell’ordine, firmate da un gruppo anarchico.

Temi più discussi: Scritte sui muri, Roma è fra le capitali più imbrattate d'Europa. Da gennaio oltre 50 persone denunciate dai vigili urbani; Street art a Roma, una storia antichissima tutta da raccontare; Il Tour de France a Barcellona e Bordeaux: il confronto con Roma durante il Giro d’Italia; Scritte contro il Lago Film Festival: Il gesto di provocatori.

Scritte sui muri, Roma è fra le capitali più imbrattate d'Europa. Da gennaio oltre 50 persone denunciate dai vigili urbaniAumentati i controlli e inasprite sanzioni e pene nei confronti di chi deturpa i muri dei palazzi, ma anche i vagoni dei treni e le infrastrutture cittadine. Fra le zone più colpite il centro storico, ... roma.corriere.it

Scritte anarchiche e frasi violente sui muri della stazioneScritte a sfondo anarchico e contenuti violenti sono comparse sui muri della stazione Nomentana a Roma, tracciate con vernice nera su superfici chiare. I messaggi riportano riferimenti a due attivisti ... rainews.it