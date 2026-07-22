Scopri le unghie verde menta la manicure fresca e chic da provare | idee mint nails finish luminosi e nail art eleganti per ogni stile

Da amica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le unghie verde menta sono diventate una scelta popolare per la stagione, grazie alla loro tonalità luminosa e pastello. La manicure si caratterizza per finiture chiare e brillanti, spesso accompagnate da nail art eleganti e dettagli raffinati. Le varianti di stile spaziano tra look minimalisti e decorazioni più elaborate, adattandosi a diverse preferenze. La tendenza si conferma come un’opzione versatile, adatta a diverse occasioni e abbinamenti di moda.

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Le unghie verde menta conquistano la stagione con un equilibrio perfetto tra freschezza, eleganza e creatività. Questa tonalità pastello, luminosa e delicata, si propone come una delle nuance più interessanti per la manicure contemporanea, grazie alla sua capacità di adattarsi a stili diversi: dal minimalismo delle clean-girl nails fino alle nail art più originali. Versatile e raffinato, il verde menta sulle unghie dona un effetto sofisticato sia nelle versioni monocromatiche con finish glossy, sia nelle interpretazioni più elaborate con dettagli dorati, micro decorazioni o contrasti cromatici. La tonalità si abbina perfettamente a look estivi dai colori neutri, come il bianco e le sfumature naturali, ma aggiunge carattere anche agli outfit più essenziali. 🔗 Leggi su Amica.it

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