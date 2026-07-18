Le unghie ovali sono molto apprezzate tra le star e le appassionate di nail art, perché si adattano a ogni mano e valorizzano l’aspetto. Possono essere lasciate nude o decorate con dettagli di stile, come la nail art. Tra le celebrity che le preferiscono ci sono Hailey Bieber, Jennifer Lopez, Zendaya, Selena Gomez, Kylie Jenner e Margot Robbie. Questo tipo di forma si conferma come una scelta versatile e sempre di tendenza.

D alle manicure effetto clean girl di Hailey Bieber all’eleganza sofisticata di Jennifer Lopez, passando per Zendaya, Selena Gomez, Kylie Jenner e Margot Robbie, c’è un dettaglio beauty che continua a mettere d’accordo star, nail artist e appassionate di manicure: le unghie ovali. Una forma discreta ma raffinata, capace di attraversare le stagioni senza perdere fascino. E di adattarsi tanto ai look minimalisti quanto a quelli più ricercati. Il suo successo è legato soprattutto alla versatilità: le unghie ovali valorizzano la mano, ammorbidiscono le proporzioni e rappresentano una scelta equilibrata per chi cerca un risultato elegante e lontano dagli eccessi delle mode passeggere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le unghie ovali stanno bene a tutte, e slanciano la mano. Possono essere discrete, nude, oppure dettagli di stile con una nail art. Le idee

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Le tue unghie sono troppo corte e noiose!

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