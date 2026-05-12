Le unghie matcha sono diventate la tendenza più richiesta a maggio 2026, caratterizzate da un verde soft, dettagli delicati e nail art raffinate come la micro french. Le ispirazioni beauty legate a questa moda si diffondono rapidamente tra appassionate e professionisti del settore. Le creazioni più apprezzate combinano colori delicati e design minimalisti, riflettendo le preferenze di questa stagione. La tendenza si conferma tra le più viste sui social e tra le richieste nei centri estetici.

Chi l’avrebbe mai detto che l’ispirazione per le unghie maggio 2026 sarebbe arrivata direttamente da un coffee shop? Eppure, tra bicchieri ghiacciati color pistacchio, latte montato e aesthetic minimalista, il matcha è riuscito a conquistare non solo il mondo food e benessere – è un ottimo alleato per la cura della nostra pelle – ma anche quello beauty. Dopo skincare, profumi e make-up dalle tonalità soft green, non bisogna assolutamente sottovalutare la manicure matcha: delicata, rilassante e incredibilmente sofisticata. Una nuance che sembra raccontare perfettamente l’atmosfera di questa primavera inoltrata. Il mix perfetto tra leggerezza, calma e voglia di naturalezza.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie matcha sono la manicure più desiderata di maggio 2026: verde soft, nail art delicate, micro french e ispirazioni beauty tutte da copiare.

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