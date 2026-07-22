La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra un deputato e un ristoratore. La decisione ha provocato proteste da parte del Movimento 5 Stelle. La richiesta riguardava le conversazioni tra i due coinvolti, ma è stata bocciata dalla Giunta. La discussione si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Dopo il voto della giunta la pratica passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. Dopo la decisione della Giunta il Movimento 5 stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni “Fuori le chat”. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. I senatori M5s si sono messi in piedi vicino ai... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Scontro in Parlamento: La Giunta dice no all'acquisizione delle chat, proteste del M5S"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontro in Parlamento: La Giunta dice no all'acquisizione delle chat, proteste del M5S

Notizie e thread social correlati

Caso Delmastro, la Giunta dice no all'acquisizione delle chat. E il M5s occupa i banchi del governoLa Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di non autorizzare l’acquisizione delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un...

Delmastro, no della giunta della Camera all'acquisizione delle chat con Caroccia. Senatori M5s occupano i banchi per protestaLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario...

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; India, scontri a Nuova Delhi: migliaia di studenti marciano sul Parlamento; SAPAR al Parlamento Europeo: a Bruxelles il confronto sul riordino del gioco fisico; Legge elettorale: lo scontro in aula alla Camera. Intervista al ministro Alberti Casellati.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) invita ad aprire un confronto nazionale dopo il provvedimento approvato dal Parlamento francese che introduce il divieto di accesso ai social network per gli under... x.com

Scontro in Parlamento: La Giunta dice no all'acquisizione delle chat, proteste del M5SLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Ca ... quotidiano.net

Scontro sulla legge elettorale: Meloni rilancia le preferenze, Schlein attacca le priorità del governoScontro in parlamento sulla legge elettorale tra maggioranza e opposizione. In ballo c'è il ritorno delle preferenze. Sì alle preferenze. No al voto ... gds.it