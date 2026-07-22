La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di non autorizzare l’acquisizione delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un ristoratore, respingendo la richiesta della Procura di Roma. La decisione è stata comunicata senza approvare l’accesso ai messaggi scambiati. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo in segno di protesta.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. La decisione, riferita da fonti parlamentari, ha immediatamente provocato la protesta delle opposizioni. La vicenda riguarda l’inchiesta sulla cosiddetta “Bisteccheria d’Italia”, il ristorante nel quale Delmastro era stato in società con Caroccia, considerato dagli inquirenti prestanome del clan Senese. Gli inquirenti avevano chiesto di poter utilizzare le chat intercorse tra i due, considerate rilevanti ai fini delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Delmastro, la Giunta dice no all'acquisizione delle chat. E il M5s occupa i banchi del governo

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