Due aerei, un Airbus A321XLR e un Boeing 787-9, sono stati coinvolti in un avvicinamento ravvicinato a circa 11.000 metri sopra l’Atlantico. Il sistema di anticollisione ha rilevato il rischio di collisione, attivando gli allarmi di sicurezza. Nessuno dei due velivoli è entrato in contatto, e l’incidente è stato evitato grazie ai dispositivi di emergenza automatici. Nessun danno o ferito è stato segnalato.

Un Airbus A321XLR e un Boeing 787-9 si sono ritrovati a volare esattamente uno contro l’altro a 36.000 piedi di altitudine (quasi 11.000 metri) sopra l’Oceano Atlantico. Una potenziale catastrofe aerea scongiurata in una manciata di secondi esclusivamente grazie all’intervento dei sistemi automatici di bordo, che hanno rilevato la traiettoria convergente e ordinato ai piloti manovre evasive immediate e coordinate. L’episodio, avvenuto nella notte del 10 luglio e che ha coinvolto complessivamente 454 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, ha sollevato u n allarme ai massimi livelli nella sicurezza del volo, innescando l’apertura di un’indagine formale da parte della CIAIAC (la Commissione spagnola per le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti dell’aviazione civile). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro frontale sfiorato tra due aerei in volo sull’Atlantico a 11mila metri: Airbus e Boeing salvati dal sistema anticollisione, scatta l’allarme di massima sicurezza

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