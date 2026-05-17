Scontro in volo darà due aerei! Schianto tremendo

Due aerei militari sono rimasti coinvolti in un incidente durante un volo di routine. I velivoli si sono scontrati mentre percorrevano una traiettoria aerea programmata, provocando un impatto in quota. L’incidente si è verificato in un’area non specificata, mentre i mezzi erano impegnati in esercitazioni aeree. Sul posto sono intervenute le autorità per le operazioni di soccorso e i rilievi, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei piloti coinvolti.

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Doveva essere il momento più spettacolare della giornata, quello in cui il pubblico trattiene il respiro mentre i caccia militari si sfiorano nel cielo a velocità impressionanti. Invece, per alcuni secondi, alla Mountain Home Air Force Base dell’ Idaho si è temuto di assistere a una tragedia in diretta. Due jet militari americani si sono infatti scontrati in volo durante un’esibizione aerea davanti agli spettatori, precipitando poi nei terreni della base tra fuoco, detriti e una gigantesca colonna di fumo nero. I video diffusi sui social mostrano chiaramente il momento dell’impatto. I due velivoli, impegnati in una manovra ravvicinata, finiscono per urtarsi mentre stanno eseguendo le evoluzioni dell’air show. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro in volo darà due aerei! Schianto tremendo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pilot Killed in Mid-Air Collision near Sydney Nov 30 - The REAL Cause Sullo stesso argomento Usa, scontro in volo tra due aerei: lo schianto, l’esplosione e lo spettacolare salvataggio dei piloti – Il videoDue aerei si sono scontrati in volo durante uno show presso la Mountain Home Air Force Base in Idaho, negli Usa. Schianto tremendo, scontro fra treno e camion! È tragediaL’alba sembrava identica a mille altre, segnata dal ritmo ipnotico delle rotaie e dalla luce fioca che filtrava attraverso i finestrini di un...