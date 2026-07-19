Sfiorata la collisione tra due aerei sull’Atlantico | decisivo il sistema anticollisione di bordo

Da thesocialpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due aerei di linea sono passati a pochi metri l’uno dall’altro sopra l’Atlantico, a causa di una manovra imprevista. I velivoli, che viaggiavano a quote simili su rotte opposte, hanno evitato lo scontro grazie al sistema anticollisione di bordo. L’incidente è stato evitato in modo immediato, senza che siano stati registrati danni o feriti. Nessuna comunicazione tra i piloti è risultata necessaria in quel momento.

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Momenti di forte tensione nei cieli dell’oceano Atlantico, dove due aerei di linea hanno rischiato di entrare in collisione mentre volavano alla stessa quota e su rotte opposte. A evitare l’incidente è stato il tempestivo intervento del sistema automatico anticollisione installato sui velivoli. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per chiarire le cause dell’anomalia. Due velivoli sulla stessa traiettoria a 11mila metri. L’episodio risale alla notte del 10 luglio e ha coinvolto un Airbus A321XLR di Iberia, impiegato sul volo IB140 da Recife a Madrid, e un Boeing 787-9 di Air Europa, in servizio sul volo UX57 da Madrid a San Paolo. Secondo le prime ricostruzioni, i due aerei si sono trovati a circa 36. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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