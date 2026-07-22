Il sindacato di polizia ha denunciato il sindaco, affermando: “Non siamo carne da macello”. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, senza che siano emersi nuovi elementi o ipotesi alternative. La procura ha continuato le verifiche, ma non ci sono sviluppi recenti che cambino lo scenario. La polemica si accende nonostante la mancanza di novità nelle indagini in corso.

Piovono ancora polemiche sulla morte di Abderrahim Fakir, nonostante le indagini della procura stiano procedendo e non siano emersi nuovi elementi che possano suffragare alcuna ipotesi. Eppure, a sinistra, c’è chi si è già schierato senza se e senza ma contro i due poliziotti e contro il personale sanitario presente, tanto che il sindacato di polizia Sap ha annunciato di aver dato mandato all’avvocato per denunciare il sindaco “a tutela degli agenti feriti”. Per quanto concerne l'operato dei suoi operatori, Croce Rossa Italiana ha voluto precisare che a Bologna, i sanitari dell’ambulanza, “sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo”, contrariamente “a quanto dichiarato ieri e riportato da alcuni organi di stampa questa mattina”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sindacato di polizia denuncia Lepore: “Non siamo carne da macello”

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