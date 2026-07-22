A Bologna, alcuni gruppi hanno convocato un presidio per chiedere verità e giustizia sui recenti scontri, sostenendo che finora non siano state fornite. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti si sono scontrati con le forze dell’ordine, che hanno risposto con interventi di contenimento. La protesta ha coinvolto anche movimenti politici, tra cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, i quali hanno espresso posizioni critiche rispetto alle azioni delle forze di polizia.

Chi convoca un presidio per chiedere verità e giustizia, evidentemente ritiene che fino a ora non ci siano state né l’una né l’altra, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per indire una manifestazione che ha lo scopo di sollecitarle entrambe. Se poi fai politica da anni, e per di più hai qualche importante incarico istituzionale, non puoi non sapere che lasciare anche solo intravedere gravi misfatti delle forze dell’ordine contribuisce a eccitare gli animi dei facinorosi. Infine, se conosci la gente con cui hai a che fare e che hai convocato in piazza, e ti è noto che molti di loro non vedono l’ora di far andare le mani e non solo, o sei un irresponsabile che aizza la folla oppure sei una persona cinica pronta a sfruttare qualsiasi occasione pur di cercare consenso anche nelle frange più estreme dell’elettorato. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Panorama.it - Scontri di Bologna: schierandosi contro la polizia, Dem e 5 stelle giocano col fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il video degli scontri al Pilastro di Bologna: il cantiere del Museo dei bambini preso d'assalto,...

Notizie e thread social correlati

L’ira della polizia contro il sindaco dem di Bologna: «Ha reso le nostre divise un bersaglio»La polizia critica il sindaco di Bologna per aver trasformato la morte di un uomo in un pretesto contro le forze dell’ordine.

Bologna, scontri in piazza: polizia usa l’idrante contro gli antifascistiA Bologna si sono verificati scontri tra manifestanti antifascisti e le forze dell'ordine, con quest'ultime che hanno utilizzato un idrante per...

Argomenti più discussi: Il Parma Clima risponde da grande squadra: 2-0 a Bologna; Bologna ostaggio dell’estremismo di Sinistra: il presidio voluto dalla giunta finisce in guerriglia urbana e scontro istituzionale.

Scontri di Bologna: schierandosi contro la polizia, Dem e 5 stelle giocano col fuocoOrganizzare una manifestazione chiedendo verità e giustizia, come se la Procura non stesse indagando sul caso, è un atto da irresponsabili. O da cinici. La sinistra ha dimostrato ancora una volta da ... panorama.it

Meloni condanna gli scontri per Fakir, Lepore replica: Due piazze, una sola rappresenta BolognaAuto incendiate, vetrine distrutte e decine di agenti feriti: la protesta per Abderrahim Fakir degenera e apre lo scontro tra Meloni e il sindaco di Bologna. notizie.it