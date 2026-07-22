La polizia critica il sindaco di Bologna per aver trasformato la morte di un uomo in un pretesto contro le forze dell’ordine. Secondo le autorità, le dichiarazioni del primo cittadino hanno contribuito a rendere le divise delle forze di polizia un bersaglio. La polizia segnala anche che i numerosi agenti feriti durante le proteste hanno un peso considerevole. La tensione tra le forze dell’ordine e le istituzioni resta elevata, con accuse reciproche di responsabilità.

La morte di Abderrahim Fakir è stata «trasformata in un pretesto per colpire gli appartenenti alle forze di polizia». Ora i tanti feriti «pesano sulla coscienza di chi ha irresponsabilmente aizzato la piazza offrendo agli estremisti il pretesto per attaccare», perché «delegittimare chi indossa una divisa significa indebolire lo Stato e rafforzare chi sceglie la violenza». Quello del sindaco è stato un «atto di scarsa responsabilità istituzionale che delegittima la stessa magistratura».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - L’ira della polizia contro il sindaco dem di Bologna: «Ha reso le nostre divise un bersaglio»

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