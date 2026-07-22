Dopo un’edizione 2025 da record, con oltre 100.000 presenze e gelatieri provenienti da sette Paesi del mondo, Reggio Calabria si prepara a vivere un nuovo capitolo di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale che dal 12 al 15 settembre 2026 tornerà sul Lungomare Falcomatà con un format ancora più ricco, internazionale e spettacolare. L’edizione 2026, la quinta, vedrà la partecipazione di 34 maestri gelatieri internazionali, dall’Europa al Giappone, dagli Stati Uniti fino alle eccellenze italiane, pronti a presentare creazioni esclusive pensate appositamente per il festival. Un parterre che conferma la crescita di un evento ormai atteso... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Scirubetta 2026: dopo i 100 mila visitatori dell’ultima edizione, Reggio Calabria si prepara al festival del gelato artigianale più internazionale di sempre

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