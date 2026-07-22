Scirubetta 2026 | dopo i 100 mila visitatori dell’ultima edizione Reggio Calabria si prepara al festival del gelato artigianale più internazionale di sempre
Reggio Calabria si appresta a ospitare la quarta edizione di Scirubetta, il festival del gelato artigianale. Dopo aver superato le 100.000 presenze nel 2025, con gelatieri provenienti da sette Paesi, l’evento si terrà dal 12 al 15 settembre 2026 sul Lungomare Falcomatà. La manifestazione prevede un programma ampliato, con un focus sulla dimensione internazionale e nuove attrazioni.
Dopo un’edizione 2025 da record, con oltre 100.000 presenze e gelatieri provenienti da sette Paesi del mondo, Reggio Calabria si prepara a vivere un nuovo capitolo di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale che dal 12 al 15 settembre 2026 tornerà sul Lungomare Falcomatà con un format ancora più ricco, internazionale e spettacolare. L’edizione 2026, la quinta, vedrà la partecipazione di 34 maestri gelatieri internazionali, dall’Europa al Giappone, dagli Stati Uniti fino alle eccellenze italiane, pronti a presentare creazioni esclusive pensate appositamente per il festival. Un parterre che conferma la crescita di un evento ormai atteso... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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