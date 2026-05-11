Le Piazze dei Sapori chiude superando i 100 mila visitatori e si prepara a spegnere 25 candeline

La 24ª edizione de Le Piazze dei Sapori si è conclusa con oltre 100.000 visitatori, confermando il successo dell’evento dedicato alla cucina italiana e alle specialità del territorio. La manifestazione si è svolta nel centro storico di Verona e ha visto la partecipazione di numerosi espositori e appassionati. La rassegna, che si avvia a celebrare il suo 25° anniversario, ha coinvolto diverse zone della città, attirando un pubblico vario e numeroso.

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Si è concluds con un grande successo la 24ª edizione de Le Piazze dei Sapori, la manifestazione dedicata alla cucina italiana e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che ha richiamato nel centro storico di Verona oltre 100.000 visitatori nei quattro giorni di evento, secondo quanto.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma: si chiude Motodays 2026 con oltre 83 mila visitatoriSi chiude con numeri in forte crescita e una partecipazione straordinaria di pubblico la 14ma edizione di Motodays, l’evento dedicato alle due ruote... Verona ospita la ventiquattresima edizione di Le Piazze dei SaporiLa città di Verona accoglie, dal 7 al 10 maggio, la ventiquattresima edizione de Le Piazze dei Sapori. Argomenti più discussi: Le Piazze dei Sapori 2026; Confesercenti Verona: Le Piazze dei Sapori 2026, la città celebra gusto, cultura e identità italiana; Verona ospita la ventiquattresima edizione di Le Piazze dei Sapori; Le Piazze dei Sapori, tutto pronto a Verona per la 24^ edizione.