Morte di Abderrahim Fakir oltre 200 persone al presidio di Firenze | Clima di odio nel Paese Schlein | Lo Stato ha fallito

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 200 persone si sono radunate a Firenze per un presidio organizzato da Cgil, Anpi e Arci, in seguito alla morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna. La manifestazione ha evidenziato un clima di odio nel Paese. La leader di un partito ha commentato che lo Stato ha fallito nel garantire sicurezza e giustizia. La protesta si è svolta senza incidenti.

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Oltre 200 persone hanno partecipato a Firenze al presidio organizzato da Cgil, Anpi e Arci dopo la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un controllo di polizia a Bologna. La manifestazione si è svolta pacificamente davanti alla Prefettura di via Cavour ed è stata intitolata «È stato morto un uomo». All'iniziativa hanno preso parte i rappresentanti delle decine di associazioni che hanno aderito all'appello, oltre ad alcuni consiglieri regionali dei gruppi Pd, Avs e M5s. «Nel Paese si respira un clima di odio – ha affermato Bernardo Marasco, segretario generale della Camera del Lavoro di Firenze – in cui si inneggia al fatto che ogni cosa che disturba l'ordine sia un elemento da punire addirittura con il sangue. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Morte di Abderrahim Fakir, oltre 200 persone al presidio di Firenze: «Clima di odio nel Paese». Schlein: «Lo Stato ha fallito»
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