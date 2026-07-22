Dopo tre giorni, Elly Schlein ha commentato la presenza di fucili in casa, riferendosi a un episodio legato a un membro del Partito Democratico di Milano. La politica ha impiegato diversi giorni per esprimere una posizione, senza tuttavia condannare apertamente l’episodio. La sua reazione è stata lenta e meno decisa rispetto alle tempistiche usuali in situazioni di questo tipo.

Lentamente anche gli opossum danno qualche lieve cenno di movimento. È il caso di Elly Schlein, campionessa mondiale di immobilismo (tipo rigidità mattutina dei malati di artrite reumatoide), che dopo tre interminabili giorni si decide a dire una parolina sul pistolero milanese del Pd. Quel Lorenzo Pacini, assessore dem al Municipio 1 di Milano e aspirante sindaco, assurto alla cronache dopo l’ospitata a La Zanzara su Radio 24. Una ghiotta occasione, deve aver pensato, per esortare a imbracciare i fucili contro i nuovi fascisti. “Se serve – ha detto testualmente – li combattiamo con i fucili”. E ancora: “Siete già stati sconfitti una volta e verrete sconfitti altre mille volte”, prosegue arrotando la erre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein si accorge dei fucili in casa. Tre lunghi giorni per prendere le distanze (ma non troppo) dal pistolero milanese del Pd

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