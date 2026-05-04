Simone Venturini, candidato sindaco per Venezia, ha espresso preoccupazioni riguardo a una crescente presenza di persone con simboli islamici tra i sostenitori e i candidati delle liste del Partito Democratico. In particolare, ha fatto riferimento a un supporter che ha mostrato un mitra durante un evento pubblico, chiedendo ai rappresentanti del partito di prendere le distanze da comportamenti e simboli considerati inappropriati. Venturini ha anche commentato sulla presenza di figure con riferimenti all’islamismo nelle liste locali.

Simone Venturini, candidato sindaco per Venezia dell'area civica e di centrodestra, interviene sull'islamizzazione delle liste dem e sui pericoli corsi dalla città lagunare. Ieri abbiamo pubblicato i post di un sostenitore di Andrea Martella, che è il candidato a sindaco del Pd. L'uomo, membro della comunità musulmana, pubblicato foto con i kalashnikov. "In questi giorni sono uscite anche alcune notizie inquietanti e alcuni post su Facebook estremamente preoccupanti. Spero che il mio avversario approfitti di questa situazione per fare chiarezza e prendere le distanze da certi contenuti". Il Pd ha puntato molto sulla comunità bengalese. Tra Consiglio comunale e municipalità, hanno candidato sette esponenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il Pd prenda le distanze dal fan islamico col mitra"

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