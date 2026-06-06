La moda dei matrimoni lunghi tre giorni e il rischio sequestro degli invitati
Un matrimonio di tre giorni sta attirando l’attenzione per la sua durata prolungata. La celebrazione include diversi eventi, come feste, pool party, cocktail e brunch, distribuiti nel corso di più giornate. La tendenza, chiamata “endless wedding”, viene spesso promossa con un tono che richiama atmosfere esotiche e festose. La durata dell’evento può comportare la permanenza prolungata degli invitati e potenzialmente il loro coinvolgimento per più giorni consecutivi.
Indubbiamente chiamarlo "endless wedding" fa figo. Già pronunciarlo a voce alta, con l'accento british, americano, ma pure con la cadenza della regione di appartenenza, basta per evocare subito atmosfere esotiche, con party e pool party, cocktail, brunch e tutta quella serie di ritrovi welcome a. 🔗 Leggi su Today.it
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