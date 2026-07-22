Da settembre, il campo progressista accelererà sul programma, secondo quanto annunciato dalla segretaria del Pd durante un confronto con il conduttore di una trasmissione televisiva. La discussione, trasmessa in diretta, si è concentrata sulla strategia per le prossime elezioni politiche. La conversazione ha visto un botta e risposta tra la politica e il giornalista, in un clima di tensione evidente.

Confronto teso a In Onda (La7) tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il conduttore Luca Telese sulla situazione del campo progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Rispondendo al direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, che chiede dove stiano sbagliando il Pd e l’alleanza di centrosinistra dinanzi alla continua ascesa di Roberto Vannacci e della destra, Schlein osserva: “Facciamo un passo indietro: quando sono stata eletta segretaria del Pd, mi sono trovata un partito in grande difficoltà. Era al minimo storico dei suoi sondaggi, cioè al 14%. Abbiamo lavorato sodo per ricostruire un’identità progressista sui fondamentali: sanità pubblica, scuola pubblica, lavoro dignitoso, politica industriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Col campo progressista da settembre accelereremo sul programma”. Botta e risposta con Telese

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