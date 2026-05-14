Regione Umbria botta e risposta sul consenso di Proietti Il centrodestra | Cittadini delusi da tasse e sanità Campo Largo | È la presidente più gradita del Centro Italia

In Umbria, il recente sondaggio Swg sul gradimento dei presidenti di Regione ha suscitato discussioni tra le forze politiche. La presidente in carica, con un consenso del 45 per cento, ha registrato un calo di otto punti rispetto all’anno precedente. Il centrodestra ha espresso insoddisfazione, attribuendo la delusione dei cittadini a tasse e sanità, mentre il Campo Largo ha commentato che la presidente è la più apprezzata nel Centro Italia. La questione del consenso si accende nel panorama politico regionale.

Il sondaggio Swg sul gradimento dei presidenti di Regione riaccende lo scontro politico in Umbria. Al centro della polemica il dato relativo alla presidente Stefania Proietti, accreditata del 45 per cento di consenso, con un calo di otto punti rispetto allo scorso anno. Numeri che il centrodestra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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