A Telese Terme, il dibattito politico si concentra sul lago locale, che diventa protagonista di uno scontro tra due esponenti politici in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un movimento chiamato ‘Appunti per Telese’ ha accusato di incuria e abbandono la gestione del lago, mentre ‘Tutti Telese’ ha risposto allegando una nota del 2019. La questione ha suscitato discussioni tra i candidati e i cittadini, portando il tema al centro del confronto pubblico.

A Telese Terme il lago entra con forza nel dibattito politico in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al centro dello scontro tra le due principali coalizioni cittadine c’è lo stato dell’area lacustre, simbolo del centro termale telesino e meta frequentata da visitatori provenienti anche e soprattutto da fuori provincia. Ad accendere la miccia è stato il candidato sindaco della lista ‘Appunti per Telese‘, Franco Bozzi, che ha diffuso, via social, un video a denuncia del degrado della zona circostante il lago. Nel filmato Bozzi mostra erba alta, percorsi impraticabili, panchine danneggiate, rifiuti sulle sponde e una generale situazione di abbandono, definendo il quadro come “imbarazzante” per un luogo che potrebbe, e dovrebbe, rappresentare il fiore all’occhiello turistico di Telese Terme.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, il lago nello scontro elettorale: botta e risposta fra Bozzi e Caporaso

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