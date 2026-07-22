Schillaci vittima delle liste d' attesa scoppia la bufera politica per la gag di Enzo Iacchetti

Notizia in breve

Durante un evento a Portovecchio, il comico Enzo Iacchetti ha fatto una battuta che ha coinvolto il ministro della Salute, riferendosi alle liste d’attesa. La frase ha suscitato reazioni di protesta e polemiche, portando a un acceso dibattito pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La vicenda ha generato commenti e prese di posizione da parte di esponenti politici e cittadini.