Schillaci vittima delle liste d' attesa scoppia la bufera politica per la gag di Enzo Iacchetti
Durante un evento a Portovecchio, il comico Enzo Iacchetti ha fatto una battuta che ha coinvolto il ministro della Salute, riferendosi alle liste d’attesa. La frase ha suscitato reazioni di protesta e polemiche, portando a un acceso dibattito pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La vicenda ha generato commenti e prese di posizione da parte di esponenti politici e cittadini.
AGI - Un "gioco", si direbbe, finito male quello che ha visto protagonista il comico Enzo Iacchetti sul palco di Naturalmente Pianoforte, a Portovecchio. Incalzato dalle domande di Andrea Scanzi, Iacchetti si è lanciato in un elenco di "sogni" che vedono protagonisti esponenti del governo e leader politici. Iacchetti e i 'sogni' su Salvini e Vannacci . Così, Iacchetti sogna di vedere Matteo Salvini "fermo su un Frecciarossa fra Firenze e Bologna, con quaranta gradi e senza aria condizionata". Roberto Vannacci, invece, lo "sogna" intento ad "asfaltare le strade di notte, a 40 gradi". "Schillaci vittima delle liste di attesa". Fino a Orazio... 🔗 Leggi su Agi.it
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