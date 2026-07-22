Un incidente mortale si è verificato all’alba su una delle strade più trafficate della Sardegna, quando un veicolo ha perso il controllo e si è schiantato violentemente contro lo spartitraffico. L’impatto ha causato la morte di una persona e ha provocato grande paura tra i testimoni e la comunità locale. L’incidente si è verificato in un momento di scarsa visibilità e ha coinvolto un solo veicolo, lasciando dietro di sé un segno indelebile.

Era ancora buio quando il silenzio dell’alba è stato spezzato da un impatto terribile. In pochi istanti, lungo una delle strade più trafficate della Sardegna, si è consumato un dramma che ha lasciato dietro di sé paura, dolore e una comunità sotto choc. Il bilancio è pesantissimo: una persona ha perso la vita e un minore è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino sulla SS 131 Dcn, al bivio per Budoni, in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni raccolte, l’auto sarebbe uscita autonomamente dalla propria traiettoria, finendo con violenza contro le barriere in cemento, i new jersey che dividono i due sensi di marcia della statale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Schianto violentissimo contro lo spartitraffico: una morte terribile

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Si schianta in moto contro un trattore: Giacomo Gobbo muore a 19 anni

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