Un incidente grave si è verificato nelle prime ore del mattino su una delle principali strade dell’isola, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato violentemente contro lo spartitraffico. L’impatto ha provocato la morte di una persona. La zona è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati resi noti i dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle vittime.

Un drammatico risveglio ha sconvolto la viabilità e la comunità sarda nelle prime ore dell’alba, quando un tragico impatto lungo una delle principali arterie dell’isola si è trasformato nell’ennesima tragedia della strada. E’ di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di stamani sulla SS 131 Dcn al bivio per Budoni, in provincia di Nuoro. Una fatalità improvvisa e violenta su cui ora le forze dell’ordine stanno cercando di fare piena luce per comprendere quali elementi abbiano causato una simile dinamica. Secondo le prime informazioni l’auto, condotta dalla vittima, sarebbe andata a sbattere autonomamente contro le barriere new jersey in cemento che separano i due sensi di marcia della statale 131 Dcn. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto violentissimo contro lo spartitraffico: morte atroce. Zona chiusa

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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