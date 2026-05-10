Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio in una città italiana, quando un'auto ha perso improvvisamente il stabilità e si è schiantata contro un albero lungo una strada molto trafficata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e trasportato in ospedale. La vettura ha subito danni notevoli e la viabilità è stata temporaneamente interrotta nella zona.

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in una città italiana, dove un’auto ha improvvisamente perso il controllo finendo contro un albero lungo una strada urbana particolarmente trafficata. L’impatto è stato violento e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra automobilisti e residenti della zona. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi, mentre i passanti hanno assistito alle operazioni di emergenza tra traffico rallentato e mezzi di soccorso. A bordo della vettura viaggiavano due persone rimaste ferite nello schianto, ma fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita. L’ incidente stradale è avvenuto a Lodi nel pomeriggio del 10 maggio 2026, intorno alle 16, lungo viale Piacenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perde il controllo, poi lo schianto contro l’albero: spaventoso incidente in Italia, violentissimo

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