Schianto all’alba tra i viadotti | auto contro il guard rail grave un giovane

Un’auto si è schiantata contro il guard rail all’alba tra i viadotti Giovanni Gronchi e Giuseppe Saragat a Roma. La vettura ha riportato danni gravi. Un giovane alla guida è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione e i rilievi.

Roma, 22 luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattina a Roma, coinvolgendo un’unica vettura lungo il tratto cittadino compreso tra il viadotto Giovanni Gronchi e il viadotto Giuseppe Saragat. Per cause che risultano tuttora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, il veicolo a bordo del quale viaggiava un giovane ha improvvisamente perso il controllo, andando a schiantarsi con estrema violenza contro la barriera del guard rail che delimita la carreggiata. L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale. L’impatto si è rivelato particolarmente violento, tanto da rendere necessario un complesso intervento di soccorso per estrarre il conducente dal veicolo deformato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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