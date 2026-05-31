Tragica fuga dal posto di blocco auto contro il guard-rail | muore 16enne

Un'auto con cinque giovani a bordo ha evitato un posto di blocco accelerando, poi è uscita di strada e si è schiantata contro il guard-rail. A bordo c’erano un 16enne e altri quattro minorenni. Durante l’inseguimento, il veicolo ha perso il controllo e ha provocato la morte del ragazzo più giovane. Gli altri quattro sono stati ricoverati in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Una autovettura guidata da un 16enne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all’inseguimento dell’auto. Dopo l’impatto dell’auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto ad Orta Nova, nel Foggiano (fonte Ansa Video). Mondiali 2026, biglietti impazziti: si entra con 86 euro ma c’è chi ne paga 17.000 © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Tragica fuga dal posto di blocco, l'auto ribaltata oltre il guard-rail

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